Focolaio al Boca Juniors: diciotto giocatori positivi al coronavirus

Caos al Boca Juniors. Nel club argentino si è infatti sviluppato un focolaio di coronavirus: sono stati trovati positivi al Covid-19 ben diciotto giocatori e otto membri dello staff tecnico, per un totale di ventisei persone contagiate, tra i quali Mauro Zarate e il portiere Esteban Andrada, accostato alla Roma. La società fa sapere che, tra i giocatori, dieci hanno sintomi lievi, mentre otto sono asintomatici. La squadra, che non si allena già da un paio di giorni, si trova in ritiro in un hotel di Buenos Aires. Probabilmente verrà rinviata la gara di Copa Libertadores che il Boca avrebbe dovuto giocare il prossimo 17 settembre contro il Libertad.

Situazione simile in casa Perugia. Il club umbro ha riscontrato la positività di sette giocatori e due membri dello staff. Per questo motivo, il primo allenamento stagione è stato annullato.