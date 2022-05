Florenzi scatenato sul pullman del Milan canta “Pioli is on fire”

Il terzino di proprietà della Roma senza freni durante la festa per la conquista dello scudetto

Alessandro Florenzi, terzino della Roma in prestito al Milan, si è laureato questo pomeriggio Campione d'Italia per la prima volta in carriera. Sul suo profilo ufficiale Instagram l'ex giallorosso ha postato un video che lo ritrae nel pullman rossonero durante i festeggiamenti per lo Scudetto. Florenzi uno dei più scatenati e insieme alla squadra canta la canzone che ha accompagnato tutta la stagione milanista "Pioli is on fire" sulle note della famosissima "Freed From Desire".