Fiorentina-Roma, i convocati di Prandelli: recupera Bonaventura, c’è anche Kouame

Tutti abili e arruolabili. Sono 25 i giocatori convocati da Cesare Prandelli per la sfida di mercoledì 3 marzo con la Roma. Per la Fiorentina recuperi importanti in extremis: anche Bonaventura e Kouame saranno infatti della gara. Di seguito la lista completa: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Eysseric, Kouame, Kokorin, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, Maxi Olivera, Pezzella, Pulgar, Ribery, Rosati, Terracciano, Borja Valero, Venuti, Vlahovic.