Fiorentina-Cremonese, Escalante espulso: salta la Roma

Il calciatore, in prestito dalla Lazio, ha preso il rosso al 43' per un intervento in ritardo ai danni di Kouame

La Cremonese perde i pezzi in vista della sfida con la Roma. Gonzalo Escalante, in prestito dalla Lazio, è stato espulso al 43' del match di campionato contro la Fiorentina per un intervento in ritardo ai danni di Kouame. Il calciatore salterà, quindi, la seconda giornata di Serie A in programma lunedì 22 agosto all'Olimpico contro i giallorossi.