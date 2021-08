Fiorentina, Commisso: “Con la Roma Dragowski è stato espulso ingiustamente”

Il presidente dei viola: "Mi ha fatto effetto l’Olimpico pieno di tifosi. Spero succeda lo stesso a Firenze, con almeno il 50%"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato così ai canali ufficiali del club della gara contro la Roma e dell’ultima settimana di mercato imminente: “Con la Roma la partita mi è piaciuta. Dragowski è stato espulso ingiustamente, ma non faccio polemiche con gli arbitri. Mi ha fatto effetto l’Olimpico pieno di tifosi. Spero succeda lo stesso a Firenze, con almeno il 50%. Ai tifosi dico di aiutare i nostri ragazzi: meno critiche e più incoraggiamenti. Italiano? Ho parlato molto con lui. Non l’avevo mai incontrato finora. Oggi abbiamo preso un altro grandissimo giocatore, Torreira. È da due anni che si parla del regista e ora, finalmente, è arrivato. Penso che ci sarà qualcun altro che prenderemo prima che finisca il mercato. Vediamo se ci riusciamo. La squadra è forte, così come l’allenatore. Spero di fare meglio dell’anno passato”.