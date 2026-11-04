Il dirigente ex Milan e Monza ha completato questo passaggio tramite un suo delegato nella giornata odierna. Tutto pronto per la sfida alle urne
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Non solo Giovanni Malagò, che ieri ha depositato ufficialmente la propria candidatura in Federcalcio. In vista delle elezioni federali del prossimo 14 dicembre, infatti, anche Adriano Galliani ha depositato la propria candidatura. Secondo quanto riportato dall'ANSA, il dirigente ex Milan e Monza ha completato questo passaggio tramite un suo delegato. Tutto pronto, dunque, per la sfida alle urne tra Galliani e l'attuale commissario Figc.
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