La sconfitta della Roma in casa del Manchester United sta lasciando strascichi importanti. Si spera non a livello di squadra, visto che i giallorossi sono chiamati a una pronta reazione già sabato all'Olimpico contro il Sassuolo nell'ultima gara prima della sosta per le Nazionali di novembre. Dagli USA, però, arrivano pesanti critiche a Gian Piero Gasperini. A muoverle è Michele 'Mike' Grella, ex attaccante statunitense con un passato da calciatore anche in Inghilterra. Queste le sue parole durante CBSSportsGolazo dopo la rimonta subita per mano dei Red Devils: "Non è qualcosa di nuovo. Lo abbiamo visto contro Manchester United, Real Madrid e Inter, in tutti questi casi con un vantaggio di due gol. La Roma gioca con tre difensori, quindi nove centrali considerando le tre partite. E ne sono stati sostituiti sette. In una squadra davvero forte probabilmente sono tutti e nove a terminare la partita, o otto. Mettendo insieme queste tre partite, sono stati due a terminare la gara. Sono decisioni brutte a livello di gestione da parte del tecnico. Hanno concesso gol su calci d'angolo, dove conta andare di testa e conta la personalità. Ma sono decisioni di gioco e di avere i giocatori sbagliati al momento sbagliato. Koné non c'è, Ndicka solo Dio sa perché non sia partito dal 1', Dybala non c'è, Malen viene sostituito, non c'è Svilar né Gollini che è stato ok nonostante abbia giocato solo una volta in due anni. Quando sommi tutte queste cose alle cattive decisioni di Gasperini, una cosa del genere (la rimonta del Manchester United, ndr) diventa possibile contro squadre di questo livello".

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