Il 14 dicembre sarà una data chiave per il futuro del calcio italiano, che torna al voto per eleggere il presidente federale. Il commissario straordinario della Figc, Giovanni Malagò, a inizio mese ha convocato l'assemblea federale elettiva proprio per quella data, fissando al 4 novembre la chiusura delle candidature. E Malagò, che si ricandiderà come Presidente della Figc da commissario, sarà sfidato da Adriano Galliani. L'ex amministratore delegato di Milan e Monza infatti, come riportato dall'ANSA, ha completato l'iter per il tesseramento, diventato ufficialmente dirigente accompagnatore dell'Enotria 1908, storico club dilettantistico di Milano. Un passaggio formale ma necessario che nei giorni scorsi era stato risolto anche da Malagò, dirigente accompagnatore della squadra di calcio a 5 del Circolo Canottieri Aniene. Galliani preferirebbe avere l'endorsement della Lega Serie A ma, in alternativa, potrebbe ottenere il supporto della Lega Nazionale Dilettanti di Giancarlo Abete, sconfitto a giugno proprio da Malagò. Dalla parte dell'attuale commissario ci sono sicuramente i risultati sportivi delle Nazionali azzurre, ma i club di Serie A prossimamente dovranno riunirsi per decidere ufficialmente quale candidatura supportare.