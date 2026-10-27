La corsa alla presidenza della FIGC entra nel vivo e all'orizzonte prende forma una possibile sfida tra Malagò e Galliani. L'ex amministratore delegato del Milan ha completato il tesseramento come dirigente accompagnatore dell'Enotria 1908 e potrebbe presto presentare ufficialmente la propria candidatura. Uno scenario che aprirebbe a un confronto tra i due, con la Serie A chiamata a scegliere da che parte stare. Sulla possibile divisione dei venti club si è espresso proprio Malagò, che non ha nascosto il proprio ottimismo: "Serie A divisa? Vediamo, ero e sono molto positivo, sono ottimista. Diciamo che ci si avvicina alla data della scadenza della presentazione delle candidature, per il resto non ho veramente altro da aggiungere".