A Roma è stato solo di passaggio. E più che per i gol (5 in tutto) è ricordato per i continui problemi alla caviglia. Evan Ferguson quei problemi non li ha ancora risolti nonostante l'operazione a cui si è sottoposto a marzo. L'attaccante irlandese è tornato al Brighton e in estate è stato molto vicino al Genoa. Alla fine è rimasto in Premier e sta osservando da spettatore alla splendida cavalcata della squadra dei gabbiani che si trovano al terzo posto a due punti dall'Arsenal. Fin qui, infatti, Ferguson non ha giocato nemmeno un minuto. E non è mai stato neppure in panchina proprio a causa dei problemi alla caviglia sinistra che lo tormentano ormai da quasi due anni.