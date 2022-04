Ex Roma, difficile l’arrivo di Garcia all’AEK. Pjanic fuori dai piani del Besiktas

L'allenatore vorrebbe rimettersi in gioco in un campionato top mentre il centrocampista non sarà riscattato

Due figure importanti del passato recente della Roma sono alla ricerca di una nuova squadra. Si tratta di Rudi Garcia e Miralem Pjanic. L'allenatore, dopo le due esperienze in Francia da 220 partite con Lione e Marsiglia, vorrebbe rimettersi in gioco in uno dei top 5 campionati europei. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, l'arrivo del francese sulla panchina dell'AEK Atene sembra essere molto complicato proprio per il livello non troppo elevato della sfida. Non è nel miglior periodo della carriera nemmeno Pjanic, attualmente in forza al Besiktas, rientrato da poco da uno stiramento alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi. Ieri il ds del club turco Kazanci ha ufficializzato il ritorno del centrocampista al Barcellona dove difficilmente troverà spazio: "E' in prestito nella nostra squadra dall'inizio della stagione. Tuttavia, non giocherà con noi il prossimo anno. Inizieremo la stagione solo con giocatori adatti al sistema di gioco del nostro tecnico". Il bosniaco lascerà la Turchia dopo appena 25 presenze e nessun gol.