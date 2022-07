Europeo Femminile, Italia-Islanda: Linari e Di Guglielmo titolari

L'Italia Femminile deve rialzare la testa dopo il pessimo esordio in questi Europei perso per 5-1 contro la Francia. Per la seconda gara contro l'Islanda, la ct Bertolini cambia qualche interprete per provare a reingranare la marcia. Tra le calciatrici della Roma convocate scenderanno in campo dal 1' Di Guglielmo e Linari che andranno a formare la metà della linea difensiva. Pronte a partire a in corso Bartoli e Giugliano. Elena ha rilasciato a Sky Sport delle dichiarazioni prima del fischio d'inizio: "Sarà un’Italia grintosa e determinata, vogliamo portarci a casa questo risultato e noi mettere cuore e grinta per questi colori. Tante giovani? L’esperienza si fa giocando e sono contenta che tante giovani si giochino una competizione importante. Tutte, se siamo qui, possiamo giocarcela: la ct ha fatto delle scelte emi auguro che chi entri in campo dia il 100%. Sono sicura che faranno benissimo", le sue parole.