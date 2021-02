Europa League, Tottenham-Wolsfsberger 4-0: Spurs agli ottavi

Il Tottenham è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale di Europa League. Gli Spurs di Mourinho, dopo il 4-1 dell’andata, non incontrano difficoltà contro il Wolfsberger, vincendo per 4-0. Gli inglesi trovano il vantaggio con Dele Alli già dopo dieci minuti, poi Vinicius raddoppia al 50′. Al 73′ arriva la rete di Gareth Bale, mentre all’83’ Vinicius sigla la sua doppietta personale. Tutte le altre partite dei sedicesimi verranno disputate domani, compresa quella tra Roma e Braga. Il fischio d’inizio della gara dell’Olimpico è fissato per le ore 21.