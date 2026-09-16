Domani sarà il turno della Juventus che affronterà all'Allianz Stadium gli olandesi del NEC

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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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Inizia in salita l'avventura in Europa League del Milan che perde 2-0 a San Siro contro il Benfica. Decisive le reti di Lukebakio e Kaminsky e i rossoneri escono tra i fischi. Domani sarà il turno della Juventus che affronterà all'Allianz Stadium gli olandesi del NEC. Nella serata di oggi vittorie anche per Olympiacos, Bayer Leverkusen, Lione e Sunderland. A regalare i tre punti alla squadra inglese ci ha pensato Le Fée che ha realizzato il gol decisivo su calcio di rigore. Finiscono in parità Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria e Sturm Graz-Rennes. Entrambe le partite sono terminate 0-0.

AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

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