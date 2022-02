Europa League, Barcellona-Napoli finisce 1-1. Tonfo casalingo del Dortmund

Il gol di Zielinski non basta a Spalletti, i blaugrana pareggiano con un rigore di Ferran Torres concesso per un'ingenuità di Juan Jesus. I Rangers corsari in Germania per 4-2

Sono scese in campo alle 18.45 otto squadre delle sedici impegnate negli spareggi di Europa League per accedere agli ottavi di finale. Al Camp Nou è stato impegnato anche il Napoli di Spalletti, che contro il Barcellona impatta con il risultato di 1-1. Nel primo tempo il vantaggio degli azzurri con Zielinski, poi i blaugrana pareggiano grazie a un calcio di rigore trasformato da Ferran Torres e assegnato per un fallo di mano ingenuo di Juan Jesus. Risultato clamoroso a Dortmund, dove i Rangers di Glasgow schiantano addirittura il Borussia con un 4-2 roboante, con i tedeschi che accorciano due volte sperando di rimontare nel ritorno. Negli altri due match delle 18.45 vittoria per il Betis in casa dello Zenit (3-2) e per lo Sheriff sul Braga (2-0). Stasera tra le altre anche Porto-Lazio e Atalanta-Olympiacos.