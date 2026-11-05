I bianconeri salgono a quota 10 al quinto posto in classifica
Cristante: "Il rigore li ha ricaricati ma il contatto è leggero. La sconfitta è un peccato"
La Juventus conquista una vittoria preziosa in Europa League, superando 2-1 l'AZ Alkmaar in trasferta nella quarta giornata della fase campionato. Protagonista Teun Koopmeiners, che al 19' sblocca il risultato con un gol da ex, prima del raddoppio firmato da Kolo Muani al 37'. Nel finale Meerdink accorcia le distanze, ma i bianconeri difendono il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa tre punti importanti, salendo a quota 10 al quinto posto.
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