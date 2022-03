Europa League, Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2. Doppietta di Muriel

La squadra di Gasperini conquista la vittoria in rimonta grazie ai gol del colombiano e di Malinovskyi

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League al Gewiss stadium l'Atalanta parte bene ma subisce il gol di Aranguiz per il Bayer Leverkusen dopo che lo stesso aveva colpito il palo su punizione. La squadra di Gasperini, però, in 2' ribalta il risultato: segna prima Malinovskyi e poi doppietta Muriel. Al 67' Diaby accorcia le distanze per i tedeschi, ma la vittoria finale va ai bergamaschi.