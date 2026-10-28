Si accende la corsa alla presidenza della Figc in vista dell'assemblea elettiva del 14 dicembre, con Giovanni Malagò e Adriano Galliani pronti a contendersi l'incarico. A sorpresa, Aic e Aiac, guidate rispettivamente da Umberto Calcagno e Renzo Ulivieri, sarebbero orientate a sostenere l'ex amministratore delegato del Milan e attuale senatore di Forza Italia, inizialmente proposto da una parte della Serie A senza raccogliere consensi sufficienti. Le due associazioni, che in precedenza avevano manifestato l'intenzione di allinearsi alla scelta dei club, avrebbero già raggiunto il numero di firme necessario per formalizzare la candidatura. Calciatori e allenatori rappresentano complessivamente il 30% dei voti. Parallelamente, Malagò è vicino al quorum richiesto per presentarsi ufficialmente, con l'appoggio di undici società di Serie A atteso a breve. Secondo 'Adnkronos', lo schieramento su cui può sicuramente contare Malagò è composto da Napoli, Roma, Lecce, Bologna e Monza; quello disposto a sostenere Galliani da Inter, Atalanta, Milan, Como e Genoa. Numeri alla mano, le società che possono spostare gli equilibri sono dieci ma le vere indecise sarebbero solo cinque o sei. In queste ore sono in corso le trattative per cercare una convergenza. Resta da capire quale sarà l'orientamento della Lega Nazionale Dilettanti, che dispone del 34% dei voti. Il presidente Giancarlo Abete non si ripresenterà, ma le tensioni con le associazioni tecniche rendono incerto il quadro. Sullo sfondo rimane anche il rischio di una situazione di stallo, che potrebbe portare a un nuovo e prolungato commissariamento della Federazione.