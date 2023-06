Dybala ricorda il Mondiale: “Aver dato felicità alla gente è una vittoria aggiuntiva”

Per gli argentini il 2022 non sarà mai un anno come gli altri. L'avverarsi di un sogno atteso per anni, quella 'tercera' tanto desiderata e poi vinta contro la Francia strafavorita del torneo. In un documentario pubblicato sul suo account Youtube, l'Adidas, sponsor dell'Albiceleste, ha ripercorso ogni singola tappa del trionfo argentino, con aneddoti e interviste ai protagonisti della spedizione in Qatar. Tra questi, anche la Joya romanista Paulo Dybala: "Questo è il nostro capitano (Messi, ndr), colui che ha alzato la coppa, ed è qualcosa di unico. È un idolo. Rappresenta qualcosa di speciale nel calcio che nessuno ha dimenticato. La gente durante il Mondiale si è sentita identificata con questa squadra. È stato molto bello. E aver dato felicità alla gente è una vittoria aggiuntiva".