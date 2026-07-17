Una tragedia per Silvio Baldini: nelle scorse ore è morta la figlia del ct della Nazionale. Valentina si è spenta all'età di 30 anni ed era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica. Il mister in una recente intervista aveva parlato così di lei: "Mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio". Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio, dal Perugia al Pescara fino ad arrivare alle parole di Malagò: "In un momento così difficile per lui e per la sua famiglia, tutto il calcio italiano si stringe con affetto a Silvio Baldini. Una splendida persona, prima ancora che un bravo allenatore, capace di trasformare il dolore in gioia, la sofferenza in testimonianza", ha scritto sui social il presidente della FIGC.