Dramma Alisson, il portiere bloccato in Inghilterra: non parteciperà ai funerali del padre

Dramma senza fine per il portiere del Liverpool Alisson. Come riporta il Daily Mail, l’ex Roma avrebbe infatti provato in tutti i modi a organizzare il viaggio di ritorno in Brasile per poter partecipare ai funerali del padre, annegato nei giorni scorsi nel piccolo lago nella tenuta di famiglia. Nonostante le combinazioni per cercare di evitare le limitazioni aeree, Alisson ha dovuto rinunciare anche a causa del periodo di quarantena che avrebbe dovuto osservare al ritorno a Liverpool. Una situazione resa ancor più delicata dalla moglie del calciatore, attualmente in attesa del terzo figlio alla 28esima settimana di gravidanza. Probabilmente il portiere riuscirà a riunirsi alla famiglia soltanto tra tre settimane, quando gli impegni con i Reds lo permetteranno. Una situazione che ha toccato anche tanti ex compagni giallorossi del brasiliano – come Alessandro Florenzi – che sui social in questi giorni gli hanno mostrato affetto e vicinanza.