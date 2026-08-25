"Il Bologna vedrà la versione migliore di me, a Roma non mi divertivo". Così Dovbyk a pochi giorni dal suo arrivo in Emilia. L'ucraino aveva ammesso le difficoltà vissute con Gasp e la voglia di tornare a essere quello visto con la maglia del Girona. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, non si può dire che Artem sia partito con il piede giusto. Tedesco gli ha concesso 30 minuti nel secondo tempo. Sotto di un gol, il tecnico ha mandato in campo Dovbyk per provare a recuperare la partita. Missione fallita. Perché l'ex Roma non è riuscito a incidere, un po' come accaduto nell'ultima stagione sotto la gestione di Gasp. Ha avuto anche l'occasione per graffiare subito. Un pallone da spingere soltanto in rete, ma Artem lo ha lisciato clamorosamente. Un errore che pesa, perché il Bologna avrebbe potuto trovare il pareggio proprio da quella situazione. La prima è andata. E non nel modo che Dovbyk sperava. La versione migliore deve ancora arrivare. I tifosi del Bologna si aspettano tutt'altro.

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