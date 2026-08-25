Ora ci siamo davvero. Tra pochi minuti inizierà l'avventura giallorossa di Oosterwolde. L'olandese sbarcherà a Ciampino alle 11.30, dove ad aspettarlo ci sono già decide di tifosi. Pronti ad accogliere il quinto acquisto della Roma in questa sessione estiva. Poi subito le visite mediche, prima della firma sul contratto. Oosterwolde arriva dal Fenerbahce in prestito oneroso per 1 milione di euro, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Che diventerà obbligo dopo la ventesima presenza da almeno 45 minuti. Non sarà ancora tempo di vederlo in campo. L'olandese è ancora alle prese con l'infortunio che lo ha fermato nelle scorse settimane, anche se ha già ripreso a correre. La Roma non vuole forzare i tempi. Gasp lo aspetta. L'obiettivo è averlo al meglio dopo la sosta per le Nazionali. E lì potrà iniziare davvero la sua avventura in giallorosso.