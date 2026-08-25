Fofana aspetta la Roma. Il belga ha già scelto: vuole la Capitale, ha sposato il progetto giallorosso ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Il sì del giocatore c'è. Manca quello della società. L'accordo sui termini personali è stato raggiunto negli ultimi giorni, quando la trattativa sembrava ormai a un passo dalla chiusura. Poi la frenata. La Roma ha iniziato a fare i conti con i costi dell'operazione e si è presa del tempo per riflettere. Ma la porta non è stata chiusa. Anzi. Come riporta Fabrizio Romano, la decisione finale spetta proprio ai Friedkin. Saranno loro a decidere se spingere sull'acceleratore e portare Fofana a Trigoria oppure mollare definitivamente la pista. Il nodo è il prezzo. Il Lione continua a chiedere più di 35 milioni per lasciar partire il belga. Una cifra che la Roma sta valutando, consapevole però di avere dall'altra parte un giocatore che ha già dato la sua disponibilità al trasferimento. Fofana aspetta. Il Lione fa il prezzo. La Roma ha l'ultima parola. Arrivano aggiornamenti dalla Francia. Come riporta l'Equipe, il club francese ha deciso di congelare il proprio mercato fino a mercoledì sera, quando ci sarà il ritorno contro il Fenerbahce. Lo scenario Fofana si delineerà in base al risultato finale. Alla vigilia della sfida, ci ha pensato Fonseca (allenatore del Lione) a chiarire il futuro del giocatore: "Lo sento motivato. Domani farà bene. Noi non vogliamo venderlo, abbiamo già rifiutato offerte. Non siamo preoccupati", ha detto in conferenza stampa l'ex tecnico della Roma.