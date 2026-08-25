L'ultimo era stato Carlos Bacca, nel 2016/17, con tre gol contro il Torino
Roma, l’ultimo sforzo per sognare
Il Mondiale aveva finito per cancellare, nella memoria di qualcuno, quello che Malen aveva fatto vedere in Serie A. Con la Nazionale olandese aveva deluso le aspettative, ma a Roma è tutta un'altra storia. Perché con Gasp, e soprattutto con la maglia giallorossa, Donyell è tornato a essere quello che conoscevamo. Alla prima contro la Fiorentina, l'esordio è stato da favola. Tre gol, una prestazione dominante e tutte le critiche rispedite al mittente. Malen ha fatto quello che sa fare meglio: segnare. E lo ha fatto tre volte, alla prima occasione. Con Dybala c'è un'intesa speciale. L'argentino inventa, l'olandese finalizza. Uno crea, l'altro trasforma. Una coppia che ha già fatto sognare l'Olimpico e che può diventare una delle armi più importanti della Roma di Gasp.
Ma la tripletta di Malen non vale soltanto per i tre punti. Ha già riscritto qualche pagina di storia. Dopo 19 presenze in Serie A, l'olandese ha segnato 17 gol, superando anche un certo Batistuta, fermo a 15 nello stesso numero di partite. E poi c'è un altro dato che racconta quanto sia stato speciale il suo esordio. Erano 10 anni che un giocatore non riusciva a segnare una tripletta alla prima giornata di Serie A. L'ultimo era stato Carlos Bacca, nel 2016/17, con tre gol contro il Torino. Dieci anni dopo, il record sbarca a Roma. E porta il nome di Donyell Malen.
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