Il Mondiale aveva finito per cancellare, nella memoria di qualcuno, quello che Malen aveva fatto vedere in Serie A. Con la Nazionale olandese aveva deluso le aspettative, ma a Roma è tutta un'altra storia. Perché con Gasp, e soprattutto con la maglia giallorossa, Donyell è tornato a essere quello che conoscevamo. Alla prima contro la Fiorentina, l'esordio è stato da favola. Tre gol, una prestazione dominante e tutte le critiche rispedite al mittente. Malen ha fatto quello che sa fare meglio: segnare. E lo ha fatto tre volte, alla prima occasione. Con Dybala c'è un'intesa speciale. L'argentino inventa, l'olandese finalizza. Uno crea, l'altro trasforma. Una coppia che ha già fatto sognare l'Olimpico e che può diventare una delle armi più importanti della Roma di Gasp.

Ma la tripletta di Malen non vale soltanto per i tre punti. Ha già riscritto qualche pagina di storia. Dopo 19 presenze in Serie A, l'olandese ha segnato 17 gol, superando anche un certo Batistuta, fermo a 15 nello stesso numero di partite. E poi c'è un altro dato che racconta quanto sia stato speciale il suo esordio. Erano 10 anni che un giocatore non riusciva a segnare una tripletta alla prima giornata di Serie A. L'ultimo era stato Carlos Bacca, nel 2016/17, con tre gol contro il Torino. Dieci anni dopo, il record sbarca a Roma. E porta il nome di Donyell Malen.