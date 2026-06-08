Sta diventando sempre più speciale il legame che Daniele De Rossi è riuscito a costruire con la piazza di Genoa. L'ex giallorosso ha conquistato i tifosi a suon di risultati, ottenendo una salvezza che ad inizio stagione sembrava essere compromessa, ma non finisce qua. Il carattere schietto e sincero di DDR ha trovato in una tifoseria calda come quella genoana il giusto alleato. La pagina Instagram "genoano_medio" ha realizzato una simpatica analisi degli outfit che Daniele ha sfoggiato nel corso della stagione. Da scarpe alla moda e magliette minimal fino a giacche vintage e cappotti eleganti. Non si è fatto attendere il commento dello stesso De Rossi che ha già pensato a cosa metterà alla prima giornata contro il Napoli: "23 agosto 2026. Genoa-Napoli. Vestito di lino blu, petto nudo, havaianas...e facciamo la storia". Uno stile sobrio e adatto ad un clima che si prospetta bollente sia sugli spalti, ma anche e soprattutto nell'aria visto che la Serie A inizierà in piena estate.