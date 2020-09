De Rossi-Lucci, ecco la partnership: “Un privilegio lavorare con te”

Nuova avventura nel futuro di Daniele De Rossi. La World Soccer Agency, società del noto procuratore Alessandro Lucci, ha comunicato infatti sul proprio profilo ufficiale Instagram di aver raggiunto l’accordo con l’ex capitano della Roma, accompagnando la nota con due foto e un messaggio: “Un orgoglio averti nella nostra famiglia, un privilegio lavorare con te. Benvenuto Daniele De Rossi“. L’agenzia ha ad oggi la procura di molti calciatori importanti, come Florenzi, Cuadrado o Muriel e in passato ha gestito tanti giocatori della Roma come Taddei e Julio Batista.