De Rossi lascia lo Spallanzani, il recupero proseguirà a casa

Arrivano buone notizie per De Rossi: l’ex centrocampista della Roma è stato dimesso dall’Ospedale Spallanzani dove era ricoverato dal 9 aprile per una polmonite interstiziale bilaterale causata dal coronavirus. Come scrive Gazzetta.it, dopo alcuni esami dai risultati incoraggianti ha potuto finalmente fare ritorno a casa. Il virus non è passato e quindi continuerà a curarsi lì. Ha lasciato l’ospedale con il sorriso, dopo aver ringraziato medici e infermieri per fare ritorno a casa dove proseguirà terapie e degenza in attesa di risultare negativo al tampone. De Rossi è uno dei tanti contagiati nella Nazionale di Mancini, dove tra membri dello staff e calciatori si contano più di 20 positivi: alcuni di questi sono Bonucci, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno, Bernardeschi, Pessina e Sirigu.