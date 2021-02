De Rossi in tour d’aggiornamento: incontro a Casteldebole con Mihajlovic e Sabatini

Instancabile in campo, infaticabile anche fuori. Con la voglia di mettersi presto in gioco nella sua nuova avventura calcistica. E’ un Daniele De Rossi in versione ‘Giro d’Italia’ quello che in questi giorni sta passando da centro sportivo a centro sportivo per delle sedute di aggiornamento professionale. A spiegarlo è infatti gazzetta.it che racconta la visita dell’ex capitano giallorosso al quartier generale del Bologna, dove ha incontrato Marco Di Vaio, Sinisa Mihajlovic ma soprattutto Walter Sabatini, con cui ha condiviso anni importanti nella Capitale. De Rossi ha ringraziato l’ex diesse giallorossi di aver pensato a lui per la panchina della Primavera rossoblù, affidata poi all’ex Lazio Luciano Zauri. Casteldebole è soltanto l’ultima tappa del suo viaggio di aggiornamento, in attesa poi di poter conseguire il patentino per poter iniziare definitivamente la carriera da allenatore.