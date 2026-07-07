Aurelio e Luigi De Laurentiis sono finiti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Bari. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha avviato una serie di perquisizioni nelle sedi del Napoli, del Bari e della Filmauro. L'indagine riguarda il club pugliese, retrocesso quest'anno in Serie C. Al centro degli accertamenti ci sarebbero il bilancio 2024 della società e alcune operazioni economiche finite sotto la lente degli investigatori. Il presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, insieme al figlio Luigi, amministratore unico del Bari, sono accusati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta legata alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale per il club biancorosso. Una notizia arrivata a poche ore dalla presentazione della nuova maglia del Napoli per il centenario. Ieri, infatti, De Laurentiis era stato protagonista dell'evento dedicato al nuovo kit azzurro. Ora toccherà agli inquirenti fare chiarezza sulla vicenda. Le perquisizioni della Guardia di Finanza sono ancora in corso.