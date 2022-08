Dazn, venerdì il tavolo tecnico della Vezzali con AgCom e Lega

In queste ore si stanno muovendo anche le istituzioni sul tema dei disservizi di Dazn riguardo la visione delle partite del primo turno di Serie A. Come riporta l'Ansa, è stato convocato per venerdì prossimo alle 18 il tavolo annunciato dal sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, per affrontare il caso. Presso gli uffici del sottosegretario, proprio Valentina Vezzali valuterà la situazione con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, dell'AgCom, della Lega di serie A e di Dazn.