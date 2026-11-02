La vita sorprende. Lo farà sempre. Nel calcio come nella vita. Lo sa bene Mourinho. Il tecnico portoghese ha vissuto una prima parte di stagione complicata con il Real Madrid. Tante critiche. La sconfitta nel derby. La sensazione di non avere in mano lo spogliatoio. Una piccola gioia era arrivata col Villarreal, subito interrotta dal rosso a Vinicius e dalle polemiche che ne sono nate. Poi è arrivata la sua Roma. L’Olimpico. E fino all’80esimo minuto Mou era a un passo dal baratro. Dalle critiche. Dall’esonero. Le voci erano impetuose: Perez stava già sondando altri profili. Eppure la Roma lo ha rigenerato. Quella rimonta di tre gol in dieci minuti ha rivitalizzato il Real Madrid, che ora non perde più. Sono quattro le vittorie consecutive, compreso il clasico contro il Barcellona. In molti hanno scherzato sul fattore barba: da quando se l’è fatta crescere, Mou non ha più perso. Lui non è scaramantico e lo ha ribadito. Ma lo scherzo del destino resta. La Roma gli ha regalato una nuova vita a Madrid.