"Ci sono stati momenti in cui mi hanno chiamato tutti. Anche la Roma, ma mi era appena arrivato il contratto dell’Al Nassr e non potevo non rispettare la parola data". Pioli lo racconta a Sky Sport. Un piccolo retroscena, che poteva portarlo nella Capitale. Il riferimento è al dopo Ranieri, quando la Roma cercava un allenatore di successo. La lista dei candidati era lunga. Pioli era un nome monitorato. E, come dice lui, cercato. Ma i milioni arabi hanno fatto la differenza. Alla fine ha scelto l’Al Nassr. Non è stata un’esperienza fortunata: la sua avventura è durata meno di un anno. Poi il disastro di Firenze. A distanza di due anni, la Roma può dirsi serena. Con Gasp ha fatto la scelta migliore. Pioli, invece, è ancora alla ricerca di una nuova avventura. Difficilmente sarà a Roma.