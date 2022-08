Cremonese, allenamento pomeridiano in vista della Roma

La Cremonese si prepara in vista della seconda giornata di campionato contro la Roma. La squadra di Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta per 3-2 con la Fiorentina all'esordio in Serie A, si è allenata oggi nel tardo pomeriggio. Al termine dell’analisi video i grigiorossi hanno svolto il seguente programma: attivazione fisica, lavoro aerobico, partita a tema, partita su metà campo e nuovamente attività aerobica. Domani lavoro a gruppi dalle 9:00 e poi seduta pomeridiana dalle 17:00.