Costa: “Valutiamo la presenza del pubblico negli stadi nelle ultime due giornate”

I tifosi tornano negli stadi. La certezza, al momento, c’è solo per gli Europei, ma secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, si potrebbe pensare alla riapertura degli impianti in occasione della finale di Coppa Italia e delle ultime due giornate di Serie A. Queste le sue parole al programma “L’imprenditore e gli altri”, in onda su “Cusano Italia Tv”: “Se l’11 giugno (allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Italia-Turchia, ndr) saremo in grado di garantire il 25% di pubblico, bisognerebbe fare una riflessione sulla finale di Coppa Italia e magari sulle ultime due giornate di campionato, con un’affluenza del 15%“.