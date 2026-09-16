La Costa d’Avorio è pronta a ripartire dopo il Mondiale del 2026. La Nazionale africana si è spinta fino ai sedicesimi di finale, arrendendosi alla Norvegia di Haaland. Una buona rassegna, comunque, quella di Ndicka e compagni. Ora, però, si riparte con una nuova guida: Renard è pronto a portare la Costa d’Avorio ancora più in alto. E oggi sono arrivate anche le prime convocazioni del nuovo ct, in vista dei prossimi test amichevoli. Nell’elenco c’è regolarmente Ndicka. Il difensore giallorosso è appena tornato in gruppo dopo aver saltato la sfida con il Torino e ora si prepara a una settimana importante. Prima l’Inter. Poi la Nazionale. Ndicka è pronto a riprendersi la Roma e a guidare la difesa giallorossa nel big match dell’Olimpico, prima di raggiungere i compagni della Costa d’Avorio.