Corsi: “La strada per la salvezza è lunga. Dobbiamo usare la testa per la gara”

Le parole del presidente dei toscani: “Oggi dobbiamo fare la partita perché se la lasciamo a loro è la fine”

Quanto è contento di vedere i giovani crescere e giocare così bene. “L’Empoli va avanti con il valore aggiunto dei ragazzi del settore giovanile. Sono anni che la nostra storia è quella. Negli anni che non ci sono giovani abbiamo problemi. Ora la preoccupazione è proteggerli dai complimenti. La cosa ci danneggia perché perdiamo mentalità. Speriamo di usare la testa gara per gara. La strada per la salvezza è lunga. Abbiamo avuto situazioni simili e le abbiamo sciupate ma dobbiamo essere ottimisti. Speriamo di vedere una bella partita stasera e di essere all’altezza”.