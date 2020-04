Coronavirus, cuore Nainggolan: distribuisce viveri ai bisognosi con la Caritas

Radja Nainggolan e solidarietà. La veste di volontario speciale alla Fiera di Cagliari: in giornata il centrocampista belga si è impegnato nella distribuzione dei pacchi ai cagliaritani colpiti dal Covid-19. La mansione affidata all’ex Roma, è stata quella di registrare insieme alla Caritas diocesana, le famiglie che avrebbero ricevuto i pasti. Un impegno che lo ha tenuto occupato per tutta la mattinata, dietro ad una scrivania, portando il buon umore tra i volontari. La paura nei mesi scorsi del Ninja di poter infettare la moglie (“Sono spaventato, perché quando esco per fare la spesa posso essere contagiato. Claudia ha un sistema immunitario debole”) è stata superata e messa oggi a servizio del prossimo.