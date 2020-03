Coronavirus, amichevole Germania-Italia annullata

Neanche l’amichevole tra Germania e Italia, in programma il prossimo 31 marzo a Norimberga, si giocherà a causa dell’emergenza coronavirus. Lo stop arriva direttamente dalla DFB, la federcalcio tedesca, che in seguito alle decisioni prese dai governi europei di evitare eventi pubblici che contino piùdi 100 persone per arginare la diffusione del virus tra gli spettatori, ha scelto l’annullamento del match. Martedì la Figc parteciperà infine alla riunione indetta dalla Uefa per svelare il destino dei prossimi Euro2020, previsti in estate.