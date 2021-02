Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0: pari senza grandi emozioni al ‘Maradona’

Delude un po’ le aspettative il match tra Napoli e Atalanta. Nell’andata della semifinale di Coppa Italia al ‘Diego Armando Maradona’, Gattuso e Gasperini non si fanno male chiudendo sullo 0-0. Due squadre che tradizionalmente regalano spettacolo e tanti gol stasera hanno prodotto poche occasioni nitide. Molti errori da una parte e dall’altra fanno sì che i due portieri riescano a tenere la porta inviolata e rimandare il discorso al ritorno tra sette giorni al Gewiss Stadium. Paura per Diego Demme in seguito a una violenta pallonata al volto: il tedesco è stato costretto a uscire dal campo trasportato dai sanitari, si attendono novità anche se non dovrebbe essere nulla di serio.