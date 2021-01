Coppa Italia, la Spal vola ai quarti: 2-0 al Sassuolo con Missiroli e Dickmann

Grossa sorpresa negli ottavi di finale della Coppa Italia. La Spal batte 2-0 il Sassuolo ed elimina i neroverdi dalla competizione. Gli estensi, attualmente quinti in classifica in Serie B, festeggiano grazie alla rete dell’ex Missiroli (49′), su assist del giovane Seck, e al raddoppio firmato da Dickmann, a segno al 58′ su cross di D’Alessandro. Il Sassuolo, in dieci uomini da inizio ripresa per l’espulsione di Djuricic, a causa di un fallo su Floccari, recrimina per i due pali colpiti dallo stesso Djuricic e da Muldur. La Spal, ai quarti, affronterà la Juventus.