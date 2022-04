Coppa Italia, Inter-Milan 3-0: i nerazzurri volano in finale

I prossimi avversari della Roma in campionato vincono il derby e attendono la vincente di Juventus-Fiorentina

Gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Domani ci sarà la sfida tra Juventus e Fiorentina. I prossimi avversari della Roma in campionato passano subito in vantaggio con Lautaro Martinez al 3'. Al 39' raddoppiano i nerazzurri sempre con l'attaccante argentino che con un colpo sotto supera Maignan. A metà della seconda frazione viene annullato un gol a Bennacer dopo un lungo controllo al Var. Al momento del tiro del centrocampista Kalulu era in fuorigioco e ha disturbato la visuale di Handanovic. Chiude il match all'82' Gosens che trova il 3-0. La squadra di Inzaghi vola in finale di Coppa Italia, affronterà la vincente tra Juventus e Fiorentina.