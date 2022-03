Coppa Italia, Fiorentina-Juventus 0-1: decisivo l’autogol di Venuti nel finale

Allegri e i suoi affronteranno il ritorno forti del gol doppio in trasferta

Altro giorno, altra semifinale di Coppa Italia. All'Artemio Franchi arriva la Juventus per l'andata del doppio confronto contro la Fiorentina. Un primo tempo equilibrato scivola via tra i viola che costruiscono e gli ospiti che difendono. L'occasione più pericolosa capita sui piedi di Ikoné che incrocia da posizione defilata in area di rigore senza trovare lo specchio. Il francese si ripete nel secondo tempo quando dopo aver seminato la difesa bianconera, salta De Sciglio rientrando sul sinistro per poi tirare a giro sul palo più lontano. La palla si stampa sul legno per la felicità di Perin che tira un sospiro di sollievo. Poco più tardi si fa vedere anche la Juve con Vlahovic, il più atteso, subissato di fischi per tutta la serata. Il serbo sfrutta un lancio dalle retrovie, lascia rimbalzare il pallone e prova il pallonetto su Terracciano che, attento, manda in angolo. Il finale per i padroni di casa sa di beffa. Al 91' Cuadrado mette la palla forte e tesa al centro, Milenkovic buca mandando in confusione Venuti che manda la palla in fondo alla propria porta. Allegri e i suoi affronteranno il ritorno forti del gol doppio in trasferta (in vigore per l'ultima stagione).