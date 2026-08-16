Clamoroso passo falso della Lazio che viene eliminata ai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova, vittoria per 2-0. Decisivi i gol di Ruocco a venti minuti dal termine e Cajazzo nel recupero. Amaro l'esordio di Gattuso in Olimpico deserto (poco meno di ottomila gli spettatori) e i biancocelesti salutano il torneo, passa il Mantova che ora affronterà una tra Palermo e Lecce. La Roma inizierà il proprio percorso direttamente dagli ottavi di finale ed affronterà una tra Cagliari e Verona. I sardi hanno battuto l'Arezzo 1-0, mentre l'Hellas ha superato questa sera la Virtus Entella ai calci di rigore.