Coppa d’Africa, Zimbabwe-Guinea 2-1: Diawara vola agli ottavi di finale

Possibile sfida agli ottavi di finale con il suo compagno di squadra Darboe

Nonostante la sconfitta per 2-1, la Guinea di Diawara vola agli ottavi di finale. Il centrocampista giallorosso oggi non era neanche in panchina. Tornerà in campo il 24 gennaio alle 17 contro la seconda del gruppo F. Girone dove al momento il Gambia di Darboe, che al momento è indisponibile causa Covid, è primo in classifica. La sua Nazionale si giocherà il passaggio del turno domani contro la Tunisia. Possibile scontro tra i due giocatori della Roma che dovranno stare lontani da Trigoria ancora per un po’.