Coppa d’Africa, Gambia-Camerun 0-2: Darboe eliminato ai quarti di finale

Il centrocampista della Roma tornerà nella capitale e sarà a disposizione di Mourinho

Finisce la Coppa d’Africa per Darboe. La nazionale del centrocampista giallorosso, dopo la storica qualificazione ai quarti di finale ai danni della Guinea di Diawara, si arrende al Camerun. I padroni di casa si sono imposti 0-2 grazie alla doppietta di Toko-Ekambi al 50’ e al 57’. Per il giocatore della Roma quasi 40 minuti di gara nel secondo tempo. Domani Darboe tornerà nella capitale e potrà essere nuovamente a disposizione per Mourinho, le voci di mercato sul giocatore gambiano sembrano essere terminate e rimarrà a Trigoria almeno fino a giugno.