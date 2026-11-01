Martedì sera la Roma farà visita al Manchester United per il prossimo appuntamento di Champions League. Come di consueto a due giorni dal fischio d'inizio è arrivata l'ufficialità della squadra arbitrale che dirigerà la sfida di Old Trafford: toccherà allo spagnolo Gil Manzano, che potrà contare sulla collaborazione degli assistenti Ayuso e Barbero. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Munuera, mentre al VAR ci sarà Del Cerro Grande, affiancato da Fernandez come AVAR. Il fischietto iberico ha già diretto la partita d'esordio in questa Champions della Roma, l'1-1 in casa del Fenerbahce.