Quella che sta volgendo ormai al termine è un'estate da incubo per la Lazio. Dopo l'acquisto sfumato di Ivanovic, finito al Lens per giocare in Champions League, e il momentaneo 'blocco' per il trasferimento di Frattesi, arriva un'altra gaffe dal mercato biancoceleste. Poco fa, infatti, è saltato l'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese, svincolato dopo l'esperienza al Lorient, era arrivato ieri sera nella Capitale per sostenere le visite mediche nella mattinata odierna. Test non passati con successo, però, e affare saltato. Già a fine luglio Dieng era stato a un passo dall’Amed FK, club promosso nella Süper Lig turca, ma l'operazione era saltata. Secondo alcuni per problemi legati ad un ginocchio, secondo altri a causa del mancato accordo economico. Fatto sta che il mercato della Lazio si arricchisce di un altro triste capitolo.