Va in archivio anche la seconda giornata del primo turno della League Phase di Champions League. Dopo le sfide del martedì, oggi si sono disputate altre sei partite che, insieme alle sei di domani tra cui anche Fenerbahce-Roma, chiuderanno la prima giornata della fase campionato. Nel pomeriggio il Barcellona ha strapazzato il Feyenoord per 5-1 con le reti di Raphinha (doppietta), Adeyemi, Lamine Yamal (autore anche di due assist) e Gabriel Jesus, mentre lo Stoccarda ha battuto 3-1 il Viking grazie alla tripletta di un super Demirovic. In serata la seconda delle quattro italiane nella massima competizione europea per club, il Napoli, ha perso 1-0 contro l'Arsenal al Maradona: dopo un primo tempo terminato a reti bianche, al 75' è decisivo il sinistro in diagonale di Odegaard che non lascia scampo a Milinkovic-Savic (subentrato all'infortunato Meret). Manita del Psg al Parco dei Principi contro lo Slovan Bratislava nel segno di Dembélé (doppietta di gol e assist) e Torres (tripletta), gol della bandiera slovacca firmato Camara e poi Fabian Ruiz per il 6-1 finale. Vittorie interne in rimonta invece per il Liverpool (2-1 ad Anfield contro l'Atletico Madrid grazie a Szoboszlai e MacAllister dopo l'iniziale vantaggio spagnolo di Llorente) e Sporting Lisbona (3-1 al Galatasaray con Catamo, Suarez su rigore e Zalazar dopo l'autogol di Inacio in avvio)