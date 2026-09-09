Giovedì alle 18:45 sfida al Fenerbahce nella prima giornata della League Phase: Molina verso una maglia dal 1'. Olimpico sold-out per Real Madrid e Inter
Gasp sugli impegni ravvicinati: "Cambi fondamentali, ora abbiamo giocatori per farli"
Fenerbahce-Roma, sale l'attesa per l'esordio in Champions tra gli avvisi di Gasp e l'obiettivo di Hermoso
La Roma si prepara a scendere in campo per la prima giornata della League Phase di Champions League. Giovedì, alle 18:45, i giallorossi affronteranno il Fenerbahce al Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Una 'prima volta' dopo 7 anni per il club capitolino, dopo appena due invece per Gasperini che ha parlato così in conferenza stampa: "Sono curioso di vedere questa Roma in Champions, incontriamo i migliori club di ogni campionato e dovremo essere bravi a mantenere la nostra identità". Al fianco del tecnico ha parlato anche Hermoso, che è stato chiaro: "Questa competizione per noi rappresenta un traguardo molto importante ma vogliamo farla diventare una costante". La squadra sta bene, eccezion fatta per Pellegrini che non è convocato, e ora può contare su cambi e rotazioni: parola di Gasp. E sulla vittoria contro l'Atalanta: "Ci ha dato energia e forza". Il tecnico del Fener Kartal, invece, ha lanciato la sfida e elogiato la Roma: "Ha la squadra più forte della sua storia".
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